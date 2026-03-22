Atletismo/Mundiais: Jéssica Barreira 45.ª nos 60 metros barreiras

A atleta do Sporting, de 29 anos, foi a última portuguesa a competir na jornada matutina de hoje dos Mundiais ‘indoor’, com o oitavo e último lugar na terceira série, sem melhorar o seu recorde pessoal (8,16) ou a melhor marca do ano (8,18).



“Agora fiquei um bocadinho triste. Senti que não tinha sido a minha melhor corrida de sempre, mas, depois de cortar a meta, apareceu no ecrã 8,11, ainda fiquei com expectativa. Foi o que deu, nos meus primeiros Campeonatos do Mundo”, lamentou a Jéssica Barreira.



A penúltima portuguesa a estrear-se na 21.ª edição dos Mundiais Torun2026, antes de Gerson Baldé disputar a final direta do salto em comprimento, não escondeu o desânimo, apesar de realçar o feito de estar presente numa competição destas, após uma época atribulada.



“Tive duas lesões complicas, que me fizeram perder toda a época passada. Poder estar aqui hoje é um motivo de grande orgulho”, vincou, prometendo, em conjunto com o seu treinador, José Uva, preparar as provas combinadas (pentatlo e heptatlo), sem apostar na especialização nas barreiras.



O apuramento para as semifinais estava reservado para as três primeiras de cada série e para as seis mais rápidas entre as restantes, tendo a canadiana Sienna MacDonald sido a última repescada, com o tempo de 8,03 segundos.