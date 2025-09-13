Atletismo/Mundiais: O dia do recorde de João Vieira e do apuramento de Agate Sousa

João Vieira, que já era o mais velho medalhado em Mundiais, com a prata conquistada em Doha2019, nos 50 quilómetros marcha, isolou-se hoje no topo dos atletas com mais participações, destacando-se do espanhol e também marchador espanhol Jesús Ángel García.



O veterano atleta do Sporting, aos 49 anos, cumpriu a maior distância da marcha, os 35 quilómetros, em 2:38.20 horas, no 20.º lugar, entre os 34 que terminaram a prova, que retomou a tradição de começar e terminar na pista do estádio que recebe os Mundiais.



O também bronze nos 20 quilómetros em Moscovo2013 afastou o cenário de fim da carreira, prometendo lutar pelos próximos desafios, eventualmente outro registo histórico na posse de Jesús Ángel García, o de mais velho participante de sempre.



A estreante Joana Pontes também disputou a prova inaugural, concluindo-a com um recorde pessoal, de 3:09.07 horas, meia hora a mais do que a vencedora, a espanhola Maria Pérez (2:39.01), que revalidou o título, depois da ‘dobradinha’ nos 20 e 35 em Budapeste2023.



A jornada da que era a maior delegação lusa de sempre, agora reduzida a 31, com a ausência por lesão da maratonista Carla Salomé Rocha, foi abrilhantada pelo apuramento para a final do salto em comprimento de Agate Sousa, com os 6,81 metros que valeram a qualificação direta, ao terceiro ensaio.



A medalha de bronze nos Europeus Roma2024 contrariou os problemas físicos que tem sentido para segurar uma das 12 vagas na final, marcada para domingo, com a terceira melhor marca desta fase eliminatória.



Salomé Afonso, vice-campeã nos 1.500 metros dos Europeus ‘indoor’ Apeldoorn2025, e bronze nos 3.000, cumpriu a formalidade de avançar para as semifinais na distância mais curta, com o terceiro lugar na sua série – apuravam seis.



Tsanko Arnaudov, no lançamento do peso, e Liliana Cá e Irina Rodrigues, no lançamento do disco, não foram além da qualificação, enquanto Etson Barros, nos 3.000 metros obstáculos, quedou-se pelas eliminatórias, numa série acidentada, com várias quedas, que acabaram por não afetar o algarvio.



Lorène Bazolo também não passou a qualificação dos 100 metros, ao concluir a distância com o 32.º registo, em 11,34 segundos, longe dos 11,10 que tem como recorde nacional, estabelecido em 2021 e igualado já este ano.



A atleta lusa, olímpica por Portugal no Rio2016, Tóquio2020 e Paris2024, vai ainda correr os 200 metros, distância em que também é recordista nacional, com 22,61 segundos, marcados já em 2025.