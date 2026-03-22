Atletismo/Mundiais: Portugal melhora recorde nos 4x400 metros masculinos





(Com Lusa)

A anterior melhor marca lusa na estafeta ‘indoor’ remontava a 3 de março de 2024, nos Mundiais disputados em Glasgow, na Escócia, quando Ericsson Tavares, Ricardo Santos, João Coelho e Omar Elkhatib cumpriram o exercício em 03.06,57 minutos.O quarteto luso terminou a primeira série no segundo lugar, atrás dos Países Baixos (03.04,66) e à frente dos Estados Unidos (03.04,85), assegurando um dos dois lugares de apuramento direto para a final, marcada para as 20:26 locais (19:26 em Lisboa).Portugal terminou as semifinais com o segundo melhor tempo, apenas atrás da formação neerlandesa, apontando, agora, ao pódio."Não olhamos a adversários, quando entramos na pista é para vencer, seja qual for o adversário. Foram os Estados Unidos, mas podia ter sido outra. Estamos no nosso melhor, conseguimos classificar-nos em segundo, estamos bem posicionados e a lutar pelas medalhas. É para ninguém se esquecer que somos pequeninos, mas somos grandes", afirmou João Coelho.O recordista nacional dos 400 metros realçou a importância do resultado obtido esta manhã, tendo em vista a posição de partida para a final na pista curta da Arena Torun."Espero que o mais novo elemento da nossa estafeta, o Pedro, que está a partir, fique bem posicionado e nos dê uma entrada à corda mais favorável. Os meus colegas já correram mais do que uma vez, mas sei que, para uma final, estão sempre preparados para melhorar o recorde nacional", acrescentou o velocista do Sporting.Portugal vai repetir a final da única presença da estafeta 4x400 metros em Mundiais 'indoor', em 2024, então, também com recorde nacional e o segundo lugar na série, mas acabando por ser desclassificada na corrida decisiva.