Atletismo/Mundiais: Seleção lusa feminina bate recorde da estafeta 4x400 metros





(Com Lusa)

O quarteto luso terminou a segunda série das semifinais das estafetas na quarta posição, atrás dos coletivos de Espanha, Reino Unido e Estados Unidos, com o sétimo tempo das duas séries, fora dos lugares de apuramento para a final que encerra a 21.ª edição dos Mundiais Torun2026.“Estou muito contente porque corremos, as quatro, o que podíamos correr, demos tudo o que podíamos dar. Claro que ficamos com a sensação de que, se déssemos mais um bocadinho, podíamos estar na final, mas viemos para aproveitar e bater o recorde nacional, por isso o dever está cumprido”, afirmou Carina Vanessa, a porta-voz da estafeta nacional.O recorde nacional pertencia ao quarteto formado por Fatoumata Diallo, Carina Vanessa, Cátia Azevedo e Vera Barbosa, que, nos Mundiais ‘indoor’ Glasgow2024, concluiu com o tempo de 03.31,93 minutos.“Viemos exatamente para isto, por isso saímos com a missão cumprida. Era uma tarefa muito difícil, sabíamos disso, que estávamos a alinhar com três equipas muito fortes e, normalmente, muito referenciadas”, reconheceu a velocista do Sporting.Após retirar 56 centésimos à anterior melhor marca nacional de sempre, Carina Vanessa não escondeu a vontade de reeditar o feito do coletivo masculino, apurado para a final de hoje.“Esta estafeta tem muito para evoluir. Olhamos para a estafeta masculina e vemos que podemos evoluir – queríamos estar onde eles estão -, porque temos muita qualidade e vamos continuar a lutar”, prometeu.Na estreia lusa na estafeta 4x400 metros em Mundiais sob telha, em Glasgow, o então recorde nacional valeu o nono e último lugar.