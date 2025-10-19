Auger-Aliassime vence torneio de Bruxelas

O segundo cabeça de série do torneio da capital belga bateu o terceiro pré-designado num jogo longo, por 7-6 (7-2), 6-7 (6-8) e 6-2, ao cabo de duas horas e 37 minutos.



O canadiano de 25 anos conquistou o oitavo título da carreira, o terceiro em 2025 depois de Adelaide e Montpellier, num ano em que ultrapassou o ‘jejum’ de 2024, sem títulos – em 2023, conquistou um, em Basileia, depois dos primeiros quatro, em 2022.