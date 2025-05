Aurora Cunha distinguida pela Câmara de Aveiro

As propostas das distinções honoríficas a entregar na sessão solene do feriado municipal, que se realiza a 12 de maio, foram aprovadas numa votação secreta que decorreu na reunião pública do executivo municipal, realizada na quinta-feira.



Todas as propostas foram aprovadas por unanimidade, com exceção da proposta da Aurora Cunha e da proposta do João Neto, que tiveram um voto contra, cada uma.



Aurora Cunha, de 65 anos, destacou-se como atleta do Futebol Clube do Porto em provas de corta-mato, meio-fundo e fundo. Participou em três edições dos Jogos Olímpicos, mas não ganhou nenhuma medalha. Foi campeã mundial de estrada em três anos consecutivos (1984, 1985 e 1986) e venceu as maratonas de Paris (1988), Tóquio (1988), Chicago (1990) e Roterdão (1992), assim como a São Silvestre de São Paulo em 1988.



O antigo presidente da Águas da Região de Aveiro (ADRA) Fernando Vasconcelos, a escritora aveirense Rosa Alice Branco e o antigo remador dos Galitos Zacarias Andais (a título póstumo), são outras personalidades que irão receber a medalha de mérito municipal em prata.



A autarquia irá ainda distinguir a Academia de Saberes e a Associação de Natação Centro de Portugal com a medalha de mérito municipal grau cobre.



As comemorações do feriado municipal incluem a homenagem ao antigo presidente de Câmara Girão Pereira, já falecido, que será imortalizado com um busto junto da renovada rotunda de acesso ao chamado túnel de Esgueira, onde ficará igualmente colocado um monumento ao poder local.