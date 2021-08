Australiana Ashleigh Barty conquista quinto título da época em Cincinnati

Barty precisou apenas de uma hora e 11 minutos para vencer Teichman, 76.ª do mundo, por 6-3 e 6-1, num encontro em que quebrou o serviço à sua adversária por cinco vezes, sendo apenas surpreendida no sexto jogo do segundo ‘set’, quando liderava já por 5-0 e também perdeu o jogo de serviço.



Esta é a quinta vitória da época para a australiana, que venceu o torneio de Melbourne, antecâmara do Open da Austrália, e ainda triunfou no WTA 1.000 de Miami, no torneio de Estugarda e no torneio de Wimbledon, terceira prova do Grand Slam, o segundo ‘major’ da sua carreira, depois de Roland Garros, em 2019.



Já este ano, a australiana, que soma 13 títulos na carreira, disputou também a final do WTA 1.000 de Madrid, na qual perdeu com a bielorrussa Aryba Sabalenka.