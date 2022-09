Australiana Stephanie Gilmore e brasileiro Filipe Toledo campeões mundiais de surf

Na final feminina, Gilmore bateu a havaiana Carissa Moore, pentacampeã do mundo, 'à melhor de três' baterias, por 2-0 (15 pontos na primeira e 15,23 na segunda, contra 10,90 e 11,97), depois de ter deixado pelo caminho a costa-riquenha Brisa Hennessy, a brasileira Tatiana Weston-Webb e a francesa Johanne Defay.



No quadro masculino, Toledo, que detinha a 'licra amarela', de líder do circuito de elite, estando já apurado para a final, derrotou o compatriota Ítalo Ferreira, ex-campeão mundial (2019) também em dois 'heats' (2-0), com 15,13 e 16,50, contra 14,97 e 14,93 do adversário.