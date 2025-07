Autarca de Guimarães diz que futura academia do Vitória terá até 10 campos

Durante a visita do plantel do clube da I Liga portuguesa de futebol ao edifício dos Paços do Concelho, o autarca informou que foi constituída uma Unidade Operativa de Gestão e Planeamento (UOPG) que reserva um terreno para a instalação, prevista no PDM, cuja versão final da segunda revisão, iniciada em 2019, está em discussão pública.



“Foi trabalhada uma UOPG que consta do PDM, que será aprovado brevemente. Temos um projeto preliminar que foi trabalhado com o Vitória. Será uma extensão da academia que é fantástica. Estamos a falar de oito a 10 hectares, para cerca de oito a 10 campos de futebol, com infraestruturas de apoio”, adiantou, em declarações aos jornalistas.



Já o vice-presidente dos minhotos, Nuno Leite, realçou que essa infraestrutura, prevista para a fronteira das freguesias de Silvares e Ponte, a oeste do centro da cidade de Guimarães, é “muito importante para o crescimento” de um clube que só tem “possibilidades de sair do momento difícil que ainda vive financeiramente, se conseguir potenciar a sua formação”.



“Para isso, é essencial ter condições. Infelizmente, a atual academia já é curta. Estamos agradecidos. A Câmara fez o seu papel. Agora caberá ao Vitória, passo a passo, à medida das suas possibilidades. Sabemos bem o que queremos. De certeza que não vamos conseguir fazer de uma assentada os oito ou nove campos”, disse.



Também administrador da SAD, Nuno Leite recusou “entrar em loucuras” no projeto em causa e recusou esclarecer se algum dos campos a construir nesse terreno estará operacional até ao final do presente mandato da direção, que se estende até 2028.



A presente academia dos vimaranenses, operacional desde o último quartel do século XX, dispõe de três relvados naturais e de três campos sintéticos.



O dirigente assumiu também que a equipa principal de futebol tem o objetivo de se apurar para as competições da UEFA no final da época 2025/26, depois de uma campanha em que atingiu os oitavos de final da Liga Conferência em 2024/25, mas falhou o objetivo de repetir a presença nesta temporada.



“No ano passado, fizemos uma carreira muito bonita. Caímos, apenas e só, perante o finalista [o Betis]. Demos uma grande alegria aos vitorianos e aos vimaranenses por essa Europa fora, a todos os emigrantes. Queremos voltar rapidamente”, assumiu.