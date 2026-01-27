Autarca de Milão critica envio do ICE aos Jogos Olímpicos de Inverno em Itália

"Não são bem-vindos em Milão", afirmou hoje Giuseppe Sala à estação de rádio RTL 102.5.



O autarca de Milão, norte de Itália, acrescentou que o ICE é uma "milícia que mata" e que invade casas sem autorização frisando que a presença dos agentes nos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina 2026, em fevereiro, é um "problema".



Segundo a agência France-Presse, os agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos vão serão enviados para Itália em missão de apoio aos Jogos Olímpicos de Inverno que se vão realizar entre os próximos dias 06 a 22 de fevereiro.



Um porta-voz do ICE disse à Agência France Presse que nos Jogos Olímpicos de Inverno, o Serviço de Segurança Interna (HSI) do ICE vai apoiar o Serviço de Segurança Diplomática do Departamento de Estado norte-americano, "bem como o país anfitrião (Itália), na avaliação e mitigação dos riscos relacionados com organizações criminosas transnacionais".



A mesma fonte disse que o ICE não vai realizar operações de imigração no estrangeiro e que todas as operações de segurança vão decorrer sob a autoridade de Itália.



A possível presença de agentes do ICE nos Jogos Olímpicos de Inverno está a provocar polémica em Itália, sobretudo nas regiões do norte do país.



As autoridades italianas negaram inicialmente a presença de agentes do ICE, tentando depois minimizar o papel do corpo de polícia dos Estados Unidos, sugerindo que apenas garantem a segurança da delegação norte-americana.



O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio, vão estar presentes na cerimónia de abertura em Milão, no dia 06 de fevereiro.



Na segunda-feira, o ministro do Interior (correspondente ao Ministério da Administração Interna) italiano, Matteo Piantedosi, afirmou que o ICE não pode nunca operar em Itália, uma vez que a gestão da ordem pública, da imigração e da segurança é da responsabilidade das forças policiais nacionais.



"Se, num caso puramente hipotético, chegassem unidades isoladas pertencentes a agências de segurança norte-americanas, seriam mobilizadas a título funcional, não operacional", declarou Piantedosi à imprensa italiana.



Fontes da Polícia Estatal de Itália não identificadas afirmaram na segunda-feira à noite à agência italiana ANSA que os agentes do ICE não vão prestar segurança aos membros da Administração norte-americana.



As fontes policiais italianas disseram que - até ao momento - "não há acordos de cooperação assinados para os Jogos Olímpicos de Inverno".



Os agentes do ICE envolvidos em operações violentas nos Estados Unidos estão a ser contestados após a morte, no passado sábado, de Alex Pretti, um enfermeiro norte-americano de 37 anos, em Minneapolis, Estado do Minnesota.



Pretti, foi abatido a tiro por polícias federais envolvidos em operações anti-imigração, assim como Renee Good, cidadã da mesma idade, abatida no dia 07 de janeiro, na mesma cidade.