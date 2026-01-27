Em direto
Depressão Joseph. A evolução do mau tempo em Portugal ao minuto

Autarca de Milão critica envio do ICE aos Jogos Olímpicos de Inverno em Itália

Autarca de Milão critica envio do ICE aos Jogos Olímpicos de Inverno em Itália

O presidente da Câmara de Milão criticou esta terça-feira a eventual presença de agentes norte-americanos do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE), em missão de apoio aos Jogos Olímpicos de Inverno em Itália.

Lusa /
Foto: Craig Lassig - EPA

VER MAIS
"Não são bem-vindos em Milão", afirmou hoje Giuseppe Sala à estação de rádio RTL 102.5.

O autarca de Milão, norte de Itália, acrescentou que o ICE é uma "milícia que mata" e que invade casas sem autorização frisando que a presença dos agentes nos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina 2026, em fevereiro, é um "problema".

Segundo a agência France-Presse, os agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos vão serão enviados para Itália em missão de apoio aos Jogos Olímpicos de Inverno que se vão realizar entre os próximos dias 06 a 22 de fevereiro.

Um porta-voz do ICE disse à Agência France Presse que nos Jogos Olímpicos de Inverno, o Serviço de Segurança Interna (HSI) do ICE vai apoiar o Serviço de Segurança Diplomática do Departamento de Estado norte-americano, "bem como o país anfitrião (Itália), na avaliação e mitigação dos riscos relacionados com organizações criminosas transnacionais".

A mesma fonte disse que o ICE não vai realizar operações de imigração no estrangeiro e que todas as operações de segurança vão decorrer sob a autoridade de Itália.

A possível presença de agentes do ICE nos Jogos Olímpicos de Inverno está a provocar polémica em Itália, sobretudo nas regiões do norte do país.

As autoridades italianas negaram inicialmente a presença de agentes do ICE, tentando depois minimizar o papel do corpo de polícia dos Estados Unidos, sugerindo que apenas garantem a segurança da delegação norte-americana.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio, vão estar presentes na cerimónia de abertura em Milão, no dia 06 de fevereiro.

Na segunda-feira, o ministro do Interior (correspondente ao Ministério da Administração Interna) italiano, Matteo Piantedosi, afirmou que o ICE não pode nunca operar em Itália, uma vez que a gestão da ordem pública, da imigração e da segurança é da responsabilidade das forças policiais nacionais.

"Se, num caso puramente hipotético, chegassem unidades isoladas pertencentes a agências de segurança norte-americanas, seriam mobilizadas a título funcional, não operacional", declarou Piantedosi à imprensa italiana.

Fontes da Polícia Estatal de Itália não identificadas afirmaram na segunda-feira à noite à agência italiana ANSA que os agentes do ICE não vão prestar segurança aos membros da Administração norte-americana.

As fontes policiais italianas disseram que - até ao momento - "não há acordos de cooperação assinados para os Jogos Olímpicos de Inverno".

Os agentes do ICE envolvidos em operações violentas nos Estados Unidos estão a ser contestados após a morte, no passado sábado, de Alex Pretti, um enfermeiro norte-americano de 37 anos, em Minneapolis, Estado do Minnesota.

Pretti, foi abatido a tiro por polícias federais envolvidos em operações anti-imigração, assim como Renee Good, cidadã da mesma idade, abatida no dia 07 de janeiro, na mesma cidade.
PUB
PUB