Autoridades suíças procuram seis alpinistas desaparecidos desde sábado

As seis pessoas são “procuradas ativamente na rota de caminhada Zermatt-Arolla”, no cantão de Valais (sudoeste), informou a polícia local num comunicado de imprensa.



O grupo saiu de Zermatt no sábado e está desaparecido desde então na região de Tête Blanche.



Assim que o desaparecimento foi anunciado, “todos os serviços de emergência foram alertados em ambos os lados do percurso e numerosos recursos técnicos foram mobilizados para localizar os alpinistas”, explicou a polícia.



As condições meteorológicas são muito más, tornando a resposta de emergência muito difícil.