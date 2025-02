Avançado ganês Samuel Obeng de saída do Casa Pia

Sem revelar detalhes, os ‘gansos’ informaram a saída do dianteiro, de 27 anos, que fez toda a carreira em Espanha, por Huesca, Real Oviedo, Calahorra, Granollers ou Girona B, antes de chegar ao conjunto casapiano, no qual apontou um golo em 13 encontros.



A imprensa internacional tem apontado o WAC como o próximo destino do futebolista, formação que vai disputar o Mundial de Clubes no final da época, nos Estados Unidos, bem como Benfica e FC Porto, estando no grupo de Manchester City, Juventus e Al Ain.



O Casa Pia, sexto, com 30 pontos, visita hoje o Santa Clara, quinto, com 32, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, pelas 15:30 (14:30 locais), em partida da 20.ª ronda da I Liga de futebol, que terá arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.