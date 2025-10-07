Aveiro Region Champions Classic é a novidade entre as provas de ciclismo internacionais

Entre as corridas internacionais que vão acontecer em Portugal a principal é a 52.ª Volta ao Algarve, na estrada entre 18 e 22 de fevereiro, que é antecedida pela Clássica de Figueira, denominada Figueira Champions Classic, em 14 do mesmo mês.



Embora a grande novidade seja a primeira edição da Aveiro Region Champions Classic, a ausência do Grande Prémio Internacional Beiras e Serra da Estrela é outros dos destaques do calendário divulgado pela UCI no seu sítio oficial.



O Troféu Internacional da Arrábida, agendado para 22 de março, e a Volta a Portugal Feminina, que vai decorrer entre 01 e 05 de julho, são as outras provas internacionais previstas antes do Troféu Joaquim Agostinho (09 a 12 de julho).



A Volta a Portugal mantém as suas datas habituais, com a 87.ª edição agendada entre 05 e 16 de agosto.

