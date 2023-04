Ayrton Senna nomeado patrono do desporto brasileiro

A lei que conferiu este título póstumo a Senna foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) após ter sido ratificada pelo vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin, que substituiu interinamente Luiz Inácio Lula da Silva durante as visitas a Portugal e Espanha.A homenagem ao campeão do mundo de Fórmula 1 em 1988, 1990 e 1991 resultou de uma iniciativa do deputado Filipe Barros, que, depois de ter passado pela câmara baixa, foi aprovado pela maioria do Senado, em 29 de março.”, lê-se no texto promotor do projeto-lei, da autoria de Filipe Barros.Senna, que nasceu em 12 de março de 1960, morreu aos 34 anos, num acidente durante o Grande Prémio de San Marino, em Imola, onde perdeu o controlo do seu monolugar a 300 km/hora.”, afirmou o senador Dário Berger, relator do projeto no Senado.Nas escuderias Toleman, Lotus, McLaren e Williams, entre 1984 e 1994, somou 41 vitórias em Grandes Prémios, a primeira das quais em 21 de abril de 1985, no Autódromo do Estoril, 80 pódios e 65 "pole positions", tendo, nestes 11 anos, sido vice-campeão em 1989 e 1993, além dos três cetros conquistados.