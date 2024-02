Badminton. Bernardo Atilano termina carreira internacional

“Só quero anunciar a minha decisão em terminar a minha carreira internacional e colocar uma pausa no badminton até me reconectar comigo novamente”, pode ler-se numa publicação nas redes sociais hoje divulgada.



Apesar desta pausa, manterá os compromissos com os clubes que representa, o CHE Lagoense, em Portugal, e o Huelva, em Espanha, numa altura em que está a recuperar de lesão, e quer estar presente nos Internacionais de Portugal, em março, tendo também ranking para representar o país nos Campeonatos da Europa de singulares.



Atilano, de 27 anos, ficou perto da qualificação olímpica para Tóquio2020 e nos últimos tempos perseguia o apuramento para Paris2024, citando agora “erros e coisas mal feitas por algumas pessoas”, sem especificar, como estando na base da decisão, “a mais difícil” que já tomou.



As últimas competições, destacou, serão os Internacionais de Portugal, de 6 a 10 de março no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha, para os quais está convocado, e o campeonato da Europa de singulares, em Saarbrücken, Alemanha, de 8 a 14 de abril e com qualificação por ranking garantida pela posição que ocupa atualmente.



“Aqueles que me conhecem de verdade (e não aqueles que acham que conhecem) sabem quanto de mim eu dei a este objetivo pessoal e coletivo, quanta dor, suor, lágrimas, trabalho árduo e resiliência eu pus nos últimos 10 anos da minha vida”, acrescentou o jogador.



No ranking mundial, tem como melhor posição o 80.º posto, em 2023, um posicionamento histórico para a modalidade em Portugal.