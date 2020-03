Badminton. Internacionais de Portugal cancelados

"A Direção-Geral da Saúde do Governo de Portugal procedeu a uma avaliação de risco, à luz dos conhecimentos científicos existentes até à data e referentes à Covid-19, concluindo que quaisquer medidas de contenção que possam diminuir o risco de propagação da doença não parecem garantia suficiente para reduzir o perigo de transmissão da doença", anunciou a Federação Portuguesa de Badminton (FPB).



Em comunicado, a FPB diz que a Direção-Geral da Saúde (DGS) "recomendou que, atendendo ao número de jogadores e de países participantes, os 55.ºs campeonatos internacionais de Portugal deveriam ser cancelados/adiados".



"Esta decisão, que chegou ao conhecimento federativo na noite de domingo, embora difícil, é extremamente necessária de forma a garantir a segurança de todos os envolvidos e, nomeadamente, população em geral", lê-se ainda no documento, assinado pelo presidente da FPB, Horácio Bento Gouveia.



Competição muito participada



Os Internacionais de Portugal são a mais representativa competição de badminton em solo português.



O surto de Covid-19, detetado em dezembro de 2019, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.000 mortos e infetou mais de 87 mil pessoas, de acordo com dados reportados por 60 países.



Das pessoas infetadas, mais de 41 mil recuperaram.



Além de 2.873 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".



A DGS manteve no sábado o risco da epidemia para a saúde pública em "moderado a elevado".