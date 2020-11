Bandeira segundo na Lousã, Reis terceiro na Taça do Mundo de Downhill de juniores

Depois de ser o mais rápido na descida de qualificação, Gonçalo Bandeira completou a pista em 4.01,688 minutos, sendo apenas batido pelo norte-americano Dante Silva, 1,339 segundos mais rápido do que o português.



O britânico Ethan Craik (GT Factory Racing) fechou o pódio do dia, um resultado que lhe valeu a conquista da Taça do Mundo na categoria de juniores.



Nuno Reis também evoluiu muito face às descidas dos dias anteriores, cortando a meta ao fim de 4.04,944 minutos, o quinto melhor registo de hoje, o que permitiu ao português fechar a Taça do Mundo no pódio, com 110 pontos somados nas quatro corridas do circuito, duas em Maribor e duas na Lousã.



Reis foi batido apenas por Ethan Craik, que amealhou 131 pontos, e pelo campeão mundial júnior, o irlandês Oisin O Callaghan (The YT Mob), com 120.



Na corrida de elite masculina, o francês Loic Bruni (Specialized Gravity) foi o mais rápido, parando o cronómetro em 3.54,288 minutos, com o sul-africano Greg Minnaar (Santa Cruz Syndicate) a gastar apenas mais 170 milésimos de segundo, ocupando o segundo lugar.



O terceiro classificado foi o britânico Matt Walker (Madison Saracen Factory Team), a 1,415 segundos do vencedor, que assim conquistou a Taça do Mundo na categoria de elite.