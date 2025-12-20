Basquetebol
Barça bate Baskonia por 134-124 para recorde de pontos na Euroliga de basket
O FC Barcelona venceu em casa o Baskonia por 134-124, após três prolongamentos, num duelo espanhol que passou a ser o jogo com mais pontos (258) da história da Euroliga de basquetebol, em embate da 17.ª jornada.
O anterior recorde também tinha tido a intervenção de uma equipa espanhola, quando, em 05 de janeiro de 2024, o Real Madrid bateu em casa os turcos do Efes por 130-126, após quatro prolongamentos, para um total de 256 pontos.
No Palau Blaugrana, os 40 minutos acabaram com uma igualdade a 97 pontos, depois de o ‘Barça’ ter estado a perder por 13, e o empate também não se desfez após os dois primeiros tempos extra, que terminaram com 106-106 e 122-122.
O norte-americano Kevin Punter estabeleceu o quarto melhor registo individual na Euroliga desde 2000, ao somar 43 pontos, incluindo 13 de 15 pontos do ‘Barça’ na parte final do segundo prolongamento, que permitiram à equipa recuperar de uma desvantagem de 107-116.
Nos derradeiros cinco minutos, os catalães conseguiram um decisivo parcial de 12-0, liderados por Punter, o checo Tomas Satoransky (23 pontos, oito ressaltos e seis assistências) e Hernangómez (12 pontos e oito ressaltos).
O porto-riquenho Marcus Howard foi o melhor dos forasteiros, ao somar 33 pontos, mais seis assistências e três ressaltos.
