`Barça` bate Real e promove liderança a três na Liga espanhola de basquetebol

O internacional espanhol e ex-'merengue' Nikola Mirotic, com 20 pontos e seis ressaltos, comandou a formação do sérvio Svetislav Pesic, que resolveu o encontro praticamente no primeiro período, com um impressionante parcial de 22-5.



Num jogo que comandou desde início (8-0), o 'Barça' contou ainda com 14 pontos de Malcolm Delaney, 10 de Kyle Kuric e outros tantos de Adam Hanga, num embate em que acertou 50% dos 'triplos' tentados (10 em 20), contra 19% dos madrilenos (quatro em 21).



Trey Thompkins, com 13 pontos, foi o melhor marcador do conjunto de Pablo Laso, enquanto o 'gigante' cabo-verdiano Walter Tavares ficou-se pelos oito, mas marcou os quatro lançamentos de campo tentados.



Na classificação, Real Madrid, FC Barcelona e Saragoça (101-80 ao Baskonia, no sábado), seguem todos com 24 pontos, correspondentes a 12 vitórias e três derrotas.