Barcelona acolhe "final four" da Liga dos Campeões de futsal em detrimento de Minsk

As meias-finais vão opor os espanhóis do FC Barcelona e do ElPozo Múrcia aos russos do KPRF Moscovo e do Tyumen, respetivamente, ambas no Palau Blaugrana, casa dos catalães, que vai acolher ainda o jogo de atribuição do terceiro lugar e o encontro decisivo, originalmente marcado para 26 de abril na capital da Bielorrússia.



Minsk vai albergar a ‘final four’ da próxima época, prevista para abril de 2021, de acordo com a reunião do Comité Executivo do organismo, que adiou para 02 a 11 de novembro os ‘play-offs’ de acesso ao Mundial2020, a disputar na Lituânia entre 12 de setembro e 03 de outubro de 2021, com a presença do campeão europeu Portugal.



Quanto ao Campeonato da Europa de 2022, a decorrer entre 19 de janeiro e 06 de fevereiro na Holanda, as eliminatórias da ronda de qualificação vão ser realizadas entre 02 e 11 de novembro de 2020, enquanto a fase de grupos e os derradeiros ‘play-offs’ de apuramento estão aprazados de 06 de dezembro deste ano a 17 de novembro de 2021.



Já o Europeu feminino de 2022, organizado de forma inédita em 2019 pela seleção das ‘quinas’, que se sagrou vice-campeã continental, aponta as eliminatórias preliminares de 04 a 09 de maio de 2021 e a ronda principal de qualificação entre 19 e 24 de outubro de 2021, estando a fase final prevista de 24 a 27 de março de 2022, em local a designar.



Em relação ao futsal de formação, o Europeu masculino de sub-19 de 2021 terá lugar entre 01 e 07 de novembro, também com localização por determinar, após uma edição inaugural em 2019, na qual Portugal ficou pelas meias-finais.



Estas decisões foram hoje anunciadas após uma reunião do Comité Executivo da UEFA, sobre a recalendarização das competições europeias face à pandemia provocada pela pandemia de covid-19, que decidiu atribuir a Lisboa a organização de uma inédita ‘final a oito’ da Liga dos Campeões.