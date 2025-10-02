Barcelos e Sporting entram a vencer no Mundial de clubes de hóquei em patins
Óquei de Barcelos e Sporting entraram a vencer no Mundial de clubes de hóquei em patins, ao imporem-se a Centro Valenciano (6-2) e Olímpia (7-3), respetivamente, na primeira jornada da competição, que decorre em San Juan, na Argentina.
A equipa minhota, campeã europeia em título, impôs-se na segunda-feira aos argentinos, graças aos golos marcados por Miguel Rocha (10, 12 e 32 minutos, o primeiro e último de grande penalidade), Ivan Morales (35) e Franco Ferruccio (45 e 46), tendo Nahuel Douglas (16) e Rodrigo Ferruccio (45) reduzido para o Centro Valenciano.
O Óquei de Barcelos assumiu o comando do Grupo B - em igualdade com os australianos Melbourne, que bateram os chilenos do San Jorge, por 4-1 -, tal como sucede com o Sporting na ‘poule’ A, liderada pelos ‘leões’ e pelo FC Barcelona, depois de os espanhóis terem batido os argentinos do Andes Talleres, por 9-1.
Alessandro Verona (01 e 32 minutos), Diogo Barata (03), Henrique Magalhães (23), Danilo Rampulla (36) e Nolito Romero (41 e 49) construíram a goleada da equipa lisboeta, campeã europeia em 2024, frente à formação argentina, que minimizou o peso da goleada através de Gonzalo Acosta (13), Ignacio Meier (28) e Federico Ortiz (35).
Na segunda jornada do torneio, marcada para hoje, o Óquei de Barcelos, vice-campeão português, defronta o San Jorge, em jogo início às 18:00, enquanto o Sporting mede forças com o Andes Talleres, a partir das 23:00 (horas de Lisboa em ambos).
