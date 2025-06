Barcelos vence Benfica no nacional de hóquei

Em Lisboa, os campeões europeus marcaram duas das cinco conversões no desempate, por Miguel Rocha e Poka, enquanto os encarnados falharam todas as quatro tentativas.



Antes dos penáltis, o desafio teve quatro golos no tempo regulamentar, com João Rodrigues, aos sete minutos, e o espanhol Pau Bargalló, aos 25, a marcarem para os anfitriões, por entre dois golos de Miguel Rocha, aos seis e 34, para os minhotos.



Iniciada com triunfos caseiros do Benfica (4-3), vencedor da fase regular, e do Óquei de Barcelos (4-1), quarto classificado e detentor da Liga dos Campeões e da Supertaça, a eliminatória continua no sábado, em Barcelos, sendo disputada à melhor de cinco jogos.



O Benfica é o segundo clube mais titulado, com 24 cetros, a dois do recordista FC Porto, enquanto o Óquei de Barcelos procura vencer pela quarta vez, e primeira desde 2000/01.