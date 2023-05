Barco português com nova tripulação na Ocean Race

A Mirpuri Foundation Racing Team e a empresa Trifork uniram esforços e, na "leg" 6 e 7, vão disputar a prova como Mirpuri/Trifork Racing Team, sob o comando do experiente "skipper" Roberto 'Chuny' Bermúdez de Castro, que já fez seis voltas ao mundo na Volvo Ocean Race nas últimas três décadas.António Fontes liderou na primeira regata, entre Alicante e Cabo Verde, a tripulação 100% nacional, composta por Bernardo Freitas, Frederico Melo e Mariana Lobato, Hugo Rocha, Diogo Cayolla, Matilde Pinheiro de Melo, Francisco Cai-Água, Francisco Maia e Francisca Pinho, mas, devido a vários impedimentos profissionais e pessoais dos velejadores, o "Racing for the Planet" levará a bordo novos tripulantes, entre Aarhus (Dinamarca) e Haia (Países Baixos).”, explicou Fontes, que vai manter-se na equipa de terra, enquanto a mulher e atleta olímpica continua a competir na classe IMOCA com a Biotherm Racing Team.Apesar da alteração a bordo, a bandeira nacional vai continuar na mítica prova de circum-navegação à vela por equipas, com a Trifork e a Fundação Mirpuri a partilhar a mesma perspetiva quanto à sustentabilidade ambiental.”, comentou Jørn Larsen, fundador e CEO da empresa dinamarquesa.Já o "skipper" espanhol, vencedor da edição de 2014/15 da Volvo Ocean Race, ao serviço da Abu Dhabi Ocean Racing, mostrou-se “muito feliz por fazer parte desta grande equipa”.”, assegurou "Chuny".A penúltima etapa da Ocean Race Spring Cup começa já a 8 de junho, estando prevista a derradeira regata arrancar de Haia a 15 de junho com destino a Génova, em Itália, onde terminará a 14.ª edição da Ocean Race, que celebra este ano o 50.º aniversário.