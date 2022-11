Barretes da liberdade são símbolos de Paris2024

”, referiu Tony Estanguet, presidente do comité organizador, acrescentando que as mascotes, maioritariamente vermelhas, “”.A responsável pela marca dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris2024, Julie Matikhine, afirmou que “todas as revoluções vividas em França” estão presentes nas mascotes, batizadas com o nome de Phyrge Olímpica e Phyrge Paralímpica.A figura que servirá de mascote aos Jogos Paralímpicos tem uma prótese na perna direita, o que, segundo Julie Matikhine, “é uma forma de dar a conhecer a deficiência sem criar tabus”.As mascotes, que serão maioritariamente produzidas na China, estarão a venda a partir desta semana na loja oficial que abrirá portas no bairro de Halles, em Paris.Sem divulgar dados sobre o número de mascotes a produzir, os organizadores indicaram que estas devem “representar um volume de receitas entre os 20% e os 25% das receitas dos produtos licenciados”.O barrete frígio, ou barrete da liberdade, é uma espécie de touca, originariamente utilizada na Frígia, uma região situada no atual território da Turquia, que foi adotada pelos republicanos franceses durante a tomada da Bastilha.O adereço, de cor vermelha, tornou-se um símbolo do regime republicano, e é usado por Marianne, a figura alegórica de uma mulher que representa a República Francesa.