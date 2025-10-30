Base do Eurobasket feminino mantém-se no arranque da qualificação para 2027

Em relação à histórica presença no Eurobasket em junho, mantiveram-se 10 das 12 jogadoras convocadas, com Laura Ferreira e Inês Viana, que terminou a carreira, a serem as únicas que não estão presentes.



Inês Ramos, Simone Costa e Raquel Laneiro regressam às escolhas, depois de já terem estado na pré-convocatória para o Eurobasket.



Em estreia absoluta na seleção principal está Sara Guerreiro, de regresso à Europa para representar os alemães do Marburg, depois de cinco temporadas na liga universitária dos Estados Unidos.



Depois da presença no Eurobasket de 2025, em que conseguiu a primeira vitória de sempre, frente a Montenegro, depois de derrotas com a campeã Bélgica e a República Checa, Portugal tenta nova qualificação, estando integrado no Grupo G, juntamente com Sérvia e Islândia.



A seleção lusa reúne-se em 09 de novembro, em Rio Maior, e visita em 15 de novembro a Sérvia, recebendo a Islândia em 18 de novembro, no Barreiro. Já em março de 2026, Portugal recebe a Sérvia (14) e joga na Islândia (17).



Os dois primeiros classificados de cada grupo apuraram-se para a segunda fase, assim como os três melhores terceiros – apenas contam os resultados com os dois primeiros.



Lista das 14 convocadas:



- Bases: Ana Carolina Rodrigues (Szekszard, Hun), Joana Soeiro (Benfica), Márcia da Costa (GDESSA), Maria João Correia (Benfica), Raquel Laneiro (Al-Qázeres, Esp), Sara Guerreiro (BC Marburg, Ale) e Simone Costa (Sporting).



- Extremos: Inês Ramos (Al-Qázeres, Esp), Josephine Filipe (Al-Qázeres, Esp), Maianca Umabano (GDESSA) e Mariana Silva (Imortal).



- Postes: Carolina Cruz (Jolly Basket Livorno, Ita), Lavínia Silva (Oaklands Wolves, Ing) e Sofia da Silva (Azul Marino Mallorca Palma, Esp).