Basquetebol. Benfica vence Ovarense após prolongamento

Benfica e Ovarense protagonizaram um desafio equilibrado e que só foi decidido após prolongamento.



No primeiro jogo à maior de cinco os benfiquistas já tinham ganho por 88-59, também na Luz.







Os quatro parciais indicam o equilíbrio existente na noite desta segunda-feira como se pode constatar pelos números: 17-27, 39-38, 53-54 e 76-76.





Primeiro quarto muito complicado para as águias. Defesa pouco assertiva, eficácia de lançamentos muito baixa, perante uma formação mais aguerrida e que entrou com tudo na partida. Os pontos foram-se acumulando, com um 17-27 no final dos primeiros dez minutos a ser sintomático do que se passava na quadra do Pavilhão Fidelidade.





O melhor marcador do encontro foi Betinho Gomes com 30 pontos.





Agora com a eliminatória a ser liderada pelo Benfica, em vantagem por 2-0, a discussão viaja até Ovar, com as duas formações a terem encontro marcado para as 19h00 de quinta-feira, 25 de maio, na disputa do jogo 3 das meias-finais do play-off.