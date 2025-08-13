Basquetebol do FC Porto contrata o norte-americano Jhonathan Dunn
O base norte-americano Jhonathan Dunn, que passou o último ano na formação satélite dos LA Lakers, é reforço da equipa de basquetebol do FC Porto para 2025/26, tendo assinado um contrato por uma época, anunciaram hoje os ‘dragões’.
Dunn, de 27 anos, tem vasta experiência pelos campeonatos europeus, tendo passado por Países Baixos, Alemanha e Polónia, mas em 2024/25 voltou aos Estados Unidos para atuar na G League, a liga de desenvolvimento da NBA, ao serviço dos South Bay Lakers, a equipa secundária dos LA Lakers.
Com 1,93 metros, o atleta nascido no Texas pode também atuar como extremo e passou a ser o terceiro reforço do FC Porto para a nova época, juntando-se a Javian Davis e Márkó Filipovity.
Em 2024/25, a equipa de Fernando Sá conquistou a Taça de Portugal, a Supertaça e chegou à final do campeonato.
