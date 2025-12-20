Mais Modalidades
Basquetebol
Basquetebol/ Liga Betclic. Vitória SC e SC Braga medem forças este sábado em Guimarães
O Pavilhão Unidade Vimaranense, em Guimarães, será palco, este sábado, do dérbi minhoto entre Vitória SC e SC Braga, a partir das 15h00, a contar para a Liga Betclic Masculina de Basquetebol. Um encontro que promete intensidade e rivalidade, com transmissão televisiva em direto na RTP 2.
O SC Braga chega a esta jornada em posição mais confortável, ocupando o 7.º lugar da tabela, com 7 vitórias e 4 derrotas, enquanto o Vitória SC procura inverter a série negativa que o coloca no 11.º lugar, com apenas uma vitória em sete jogos.
As previsões apontam o SC Braga como favorito, mas os vimaranenses jogam em casa e querem aproveitar o apoio do público para surpreender. O encontro é considerado crucial para as aspirações do Vitória SC na fase regular.