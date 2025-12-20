Mais Modalidades
Basquetebol/ Liga Betclic. Vitória SC vence SC Braga e sai da zona vermelha
O Pavilhão Unidade Vimaranense, em Guimarães, foi palco, este sábado, do dérbi minhoto entre Vitória SC e SC Braga, com o jogo a terminar 82-72 a favor da equipa de Guimarães. Um jogo em que a equipa do Vitória entrou bem no jogo e conseguiu desde a primeira parte manter uma diferença confortável para os bracarenses.
O SC Braga chegava a esta jornada em posição mais confortável, ocupando o 7.º lugar da tabela, com 7 vitórias e 4 derrotas, enquanto o Vitória SC procurava inverter a série negativa que o colocava no 11.º lugar, com apenas uma vitória em sete jogos.
Apesar das previsões apontar para um SC Braga como favorito, foram os vimaranenses, a jogar em casa que aproveitaram este fator.
O treinador dos vimaranenses Miguel Miranda saúde esta vitória e diz que a equipa cumpriu à risca ao que se propunha para este jogo. Agradeçeu ainda o apoio do público presente no estádio e lamenta apenas ter que jogar já no dia 28, referindo que no Natal os jogadores deveriam estar concentrados na família e não em ter um jogo - frente ao Esgueira - em tão curto espaço de tempo.
Já o treinador do Sporting de Braga, Pedro Granha, fala na dificuldade da equipa desde a primeira parte e andarem sempre atrás do prejuízo.
Os bracarenses até entraram mais fortes na segunda parte, mas foram os "fundadores" que tiverem sempre á frente. "agora é pensar já no próximo jogo", sublinha.
Com este resultado o Vitória SC sobe ao 10.º lugar da tabela com 10 pontos e o SC Braga, ocupa agora a 5.ª posição com 12 pontos.