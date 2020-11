Basquetebol. Sporting prepara jogos da FIBA Europe Cup

“Para proteger a saúde e garantir a segurança dos jogadores, treinadores e árbitros, mas também para salvaguardar uma competição justa, e para organizar adequadamente as operações do jogo, decidiu-se organizar a competição em ‘hubs’ com um formato modificado”, justificou o organismo.



Os "leões" estão no Grupo C, juntamente com os húngaros do Szolnoki Olajbanyasz, os israelitas do Ironi Ness Ziona e os polacos do BM SLAM, e só vão disputar, assim, três das seis partidas previstas.



Entre 26 e 29 de janeiro, uma das equipas vai receber a fase concentrada, na qual se vão disputar todos os encontros.



As 24 equipas em competição foram divididas em seis grupos de quatro, sendo que as duas melhores de cada grupo e os quatro melhores terceiros avançam para os oitavos de final.



A "final four" vai realizar-se igualmente em evento concentrado, entre 23 e 25 de abril.