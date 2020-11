Basquetebolista chega a sénior com 14 anos

O base não se recorda da primeira vez que jogou, porque sempre andou com a bola na mão. A dedicação à modalidade, aliada a constrangimentos provocados pela pandemia de covid-19 no plantel, permitiram-lhe a estreia precoce e alinhar 17 minutos e 37 segundos na partida com o Vasco da Gama, para a Taça de Portugal.



Mais do que a derrota, por 76-84, para a história do clube da Figueira da Foz fica a entrada nas quatro linhas do sub-16, num jogo em que os jogadores foram avisados que iam "rodar", depois de um confinamento de 14 dias, seis casos positivos na equipa e uma lesão no aquecimento.



Com a pandemia a impedir os escalões de formação de competirem, os treinadores e a direção decidiram inscrever o promissor atleta na equipa sénior, com quem fez a pré-época e treina, ao lado do mais internacional basquetebolista português, José Costa.



"Os primeiros passos dentro de campo foram tensos, mas depois de ver a bola rolar integrei-me bem", lembra, em declarações à agência Lusa.



Foi também com emoção que marcou cinco pontos na estreia na equipa principal.



João Francisco tem no tio, Sérgio Ramos, jogador com passagem por várias ligas fora de Portugal, "a maior referência". O sonho é força motriz e o jovem espera fazer do basquetebol profissão.



Em fevereiro de 2009, Maria Ferreira, então com 14 anos e 9 meses, tinha também feito história, ao estrear-se no Campeonato Nacional da 1.ª Divisão feminina, com as cores do União Micaelense.