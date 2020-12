Basquetebolista grego Giannis Antetokounmpo mais cinco anos nos Milwaukee Bucks

“Esta é a minha casa, esta é a minha cidade. Sou abençoado por poder integrar os Milwaukee Bucks nos próximos cinco anos. Vamos fazer com que estes anos valham a pena. O espetáculo continua, vamos a isso”, publicou o extremo, de 26 anos, na rede social.



Giannis Antetokounmpo tinha até à próxima segunda-feira, dia 21 de dezembro, e véspera do arranque da fase regular da NBA, para aceitar a extensão do contrato, que lhe permite atingir o teto salarial máximo da equipa. Caso rejeitasse, tornar-se-ia um jogador livre (free agente) no final da temporada.



De acordo com alguns órgãos de comunicação social norte-americanos, o ‘Greek Freak’, como é conhecido, vai receber 228 milhões de dólares (187 milhões de euros) nos próximos cinco anos do contrato.



O basquetebolista grego, que foi eleito o MVP da fase regular da NBA em 2019 e 2020, é a principal ‘estrela’ dos Milwaukee Bucks, sendo que na última época foi também considerado o melhor defesa da fase regular.



A nova temporada da NBA arranca no dia 22 de dezembro, mais tarde do que é habitual, devido aos constrangimentos que a pandemia de covid-19 causou na época transata, sendo que a fase regular vai ser encurtada em 10 jogos. Cada equipa vai disputar, até maio, 72 partidas, ao invés de 82.