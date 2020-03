Basquetebolista José Barbosa volta a treinar após longa lesão

O basquetebolista explicou as primeiras sensações sentidas: “a”, explicou o base.





José Barbosa, de 29 anos, competia pela quarta época consecutiva ao serviço dos bicampeões nacionais, quartos classificados do campeonato, com 36 pontos, a sete do líder Sporting.





“As primeiras impressões têm sido um pouco estranhas e desafiantes. As atividades que fazíamos no pavilhão são as mesmas que podemos fazer em casa, utilizando bandas de resistência ou bolas medicinais. Aliás, é possível fazer exercícios de igual ou maior intensidade face a um ginásio com máquinas de musculação”, comparou em declarações à agência Lusa







O internacional luso, que aporta médias de 6,13 pontos, 2,53 ressaltos e 5,93 assistências por encontro na Liga, corre todas as manhãs num parque junto à sua zona residencial e lida com “pequenos ajustes” no plano nutricional individualizado promovido pela Oliveirense ao longo da temporada.

Face ao recente quadro clínico, que desinflamou com cirurgia a parede interior do abdómen e dos órgãos abdominais, o contacto com bola ainda “não é significativo” para José Barbosa, ao contrário do restante plantel, que mantém os cinco atletas estrangeiros em solo nacional e ainda não agendou data de regresso aos pavilhões.







Nascido e criado em Oliveira de Azeméis, o ex-jogador da Ovarense tem pai e irmão a laborar no Grupo Simoldes, líder europeu no fabrico de moldes para a indústria automóvel, que ali emprega metade dos 6.000 colaboradores e confirmou um caso de infeção por Covid-19 na sexta-feira, forçando 50 membros ao isolamento.





Sem imaginar quando a normalidade será reposta, José Barbosa avisa que a pausa prolongada pode “deixar marcas” no basquetebol nacional e “adiar a definição das vidas pessoais”, pois há “muitos atletas” a findar contrato no verão, os clubes mantêm um rumo “incerto” e a federação terá “pressa” em reagendar e concluir todas as provas.