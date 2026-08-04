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Basquetebolista norte-americano Brandon Slater reforça Benfica
O basquetebolista norte-americano Brandon Slater assinou com o Benfica por uma época, proveniente dos australianos dos Knox Raiders, anunciaram hoje os 'encarnados'.
Formado nos Villanova Wildcats, o extremo, de 26 anos, iniciou a carreira profissional em 2023/24 ao serviço dos Boston Celtics, sendo depois integrado na equipa da G-League, os Maine Celtics, onde atuou ao lado do português Neemias Queta, ex-Benfica e "atual figura de grande destaque" da Liga norte-americana de basquetebol.
Na época seguinte, Slater rumou à Liga grega, representando o Lavrio, equipa onde partilhou balneário com Marcus Thornton, outro antigo jogador das 'águias'.
Em 2025/26 regressou aos Estados Unidos para jogar nos Greensboro Swarm, contribuindo para a conquista da G-League.
Em março deste ano, Slater mudou-se para a Austrália, juntando-se aos Knox Raiders, formação pela qual competiu até ao início de agosto.
Na época seguinte, Slater rumou à Liga grega, representando o Lavrio, equipa onde partilhou balneário com Marcus Thornton, outro antigo jogador das 'águias'.
Em 2025/26 regressou aos Estados Unidos para jogar nos Greensboro Swarm, contribuindo para a conquista da G-League.
Em março deste ano, Slater mudou-se para a Austrália, juntando-se aos Knox Raiders, formação pela qual competiu até ao início de agosto.