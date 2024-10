Bastianini vence corrida sprint de MotoGP na Tailândia e Martin reforça comando

Bastianini, que largou da segunda posição da grelha, gastou 19.31,131 minutos para cumprir as 13 voltas previstas, deixando na segunda posição Jorge Martin, a 1,357 segundos, com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 2,372, numa corrida que não contou com o português Miguel Oliveira (Aprilia), ainda a recuperar da lesão contraída na Indonésia, há um mês.



‘Pecco’ Bagnaia, campeão em título, até conquistou a ‘pole position’, quebrando o recorde do circuito tailandês, em Buriram, para se tornar o piloto da marca transalpina com mais ‘poles’ conquistadas no campeonato, com 22.



O italiano estabeleceu o melhor tempo em 1.28,700, batendo o companheiro de equipa Enea Bastianini por 0,232 segundos, na qualificação que antecedeu a corrida sprint e em que tanto Jorge Martin como o compatriota Marc Márquez (Ducati) sofreram quedas.



Estes quatro têm sido os mais fortes do campeonato e hoje voltaram a mostrar isso mesmo, num dia em que o calor e a humidade fizeram a vida difícil aos pilotos.



No arranque, Jorge Martin, que partiu de terceiro, pressionou Bagnaia e ambos alargaram a trajetória, abrindo a porta a Enea Bastianini e a Márquez, com Pedro Acosta (GasGas) a passar também por Martin.



O estreante espanhol não aguentou o ritmo das Ducati e caiu outra vez (como nas últimas provas), enquanto Bagnaia aproveitava a maior potência da sua GP24 face à GP23 de Márquez para lhe ganhar a posição.



Jorge Martin também não perdeu muito tempo atrás do compatriota. Enquanto isso, Enea Bastianini disparava na liderança, ganhando um segundo num par de voltas.



À sexta volta, o piloto madrileno surpreendeu Bagnaia, campeão em título, e assumiu o segundo lugar, que lhe permitiu ganhar mais dois pontos ao rival pelo campeonato.



Jorge Martin disse ter pilotado “como se fosse uma corrida qualquer”, mas que recuperar “de sexto até segundo não foi tarefa fácil”.



Esta foi a segunda vitória de Bastianini em corridas sprint esta temporada, depois de já ter triunfado em Silverstone (Grã-Bretanha).



Jorge Martin chega à corrida de domingo com 22 pontos de vantagem, pois tem 433, contra os 411 de Bagnaia. Marc Márquez é terceiro, com 351.