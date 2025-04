Beatriz Gago e Rodolfo Pires em sétimo no arranque da Semana Olímpica de vela

Gago e Pires terminaram nos nonos e 10.º postos nas duas primeiras regatas da prova, em Hyères, que registou boas condições meteorológicos para completar todas as corridas previstas, enquanto João e Costa, dupla olímpica em Paris2024, registaram um sétimo e um 15.º lugares.



A competição nesta classe olímpica mista tem como líderes os alemães Simon Diesch e Anna Markfort, após um quarto e um primeiro lugares.



Na Formula Kite, dia positivo para Mafalda Pires de Lima, 14.ª em Paris2024, entrando na competição no 10.º lugar, a 15 pontos da líder, a britânica Lily Young.



Entre os masculinos, Tomás Pires de Lima é 25.º, enquanto o italiano Riccardo Pianosi, com três vitórias nas quatro regatas do dia, é líder, à frente de Maximilian Maeder, um adolescente de 15 anos de Singapura que soma já um bronze olímpico em Paris2024.



Ao todo, 729 competidores de 56 países diferentes disputam até sábado as várias classes da Semana Olímpica Francesa de Hyères, uma das provas mais importantes do calendário da vela competitiva, um ano depois dos Jogos Olímpicos Paris2024.