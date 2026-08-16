Beatriz Gago e Rodolfo Pires na medal series dos Mundiais da classe 470 em vela

As tripulações lusas partiram para as três regatas da frota de ouro no quarto e quinto lugares, respetivamente, porém o pior conjunto de resultados nas águas de Enoshima atiraram Beatriz Gago e Rodolfo Pires para nonos, baixando cinco posições, e Diogo Costa e Carolina João para 11.º, caindo seis, acabando a um lugar do objetivo.



Beatriz e Rodolfo conseguiram um 14.º, 21.º e 27.º, este último descartado, e partem para as duas regatas finais das medal series, com 67 pontos, podendo, na melhor das hipóteses, aspirar ao terceiro lugar.



Já Diogo e Carolina, quintos em Pari2024, obtiveram dois 22.º lugares e posteriormente um 32.º, que descartaram, acabando por baixar seis posições, até 11.º, e falhar a regata das medalhas.



A competição continua a ser liderada pela dupla britânica Martin Wrigley e Bettine Harris, este ano campeões da Europa, em Vilamoura, e bronze mundial em 2025, com 35 pontos.



Os espanhóis campeões da Europa e do Mundo Jordi Hernández e Marta Alcántara recuperaram uma posição, para segundos, com 43, destronando os japoneses Tetsuya Isozaki e Yurie Seki, bronze mundial em 2023, que completam o pódio provisório, com 49.



