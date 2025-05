Beatriz Gago e Rodolfo Pires vencem última regata e terminam em quarto Europeu de 470

A tripulação portuguesa subiu hoje de sexto ao quarto lugar, contabilizando 90 pontos, mas ficando ainda assim longe do pódio.



A vitória foi para os espanhóis Jordi Xammar e Marta Alcântara, com 27 pontos, enquanto os britânicos Martin Wrigley e Bettine Harris ficaram com a prata, somando 64, e os franceses Matisse Pacaud e Lucie de Gennes com o bronze (76).



Diogo Costa e Carolina, vice-campeões europeus em 2024 e líderes do ranking mundial da classe, terminaram no 10.º lugar, com 129 pontos, tendo na ‘medal race’ sido sétimos classificados.