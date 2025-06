Belenenses bicampeão nacional

Os ‘azuis’ dependiam apenas de si para revalidarem o título e terminaram as 10 jornadas da fase decisiva do campeonato com 41 pontos, à frente do Cascais, segundo classificado, que dependia de uma ‘escorregadela’ dos rivais.



A conquista representa o 10.º título de campeão nacional do Belenenses e o primeiro bicampeonato do seu historial, após os triunfos de 1959, 1963, 1973, 1975, 2003, 2008, 2018, 2022 e 2024.