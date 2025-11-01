Belenenses vence CDUL e conquista nona Supertaça de râguebi do seu historial

Os bicampeões nacionais já venciam, ao intervalo, por 14-0, com ensaios de Duarte Azevedo (17 minutos) e Tomás Sequeira (36), ambos transformados por Francisco Meneres, que, na segunda parte, converteu ainda o toque de meta de Lucas Liendo (48) e somou uma penalidade (57), que colocou o marcador em 24-0.



A reação dos vencedores da Taça de Portugal foi tardia e insuficiente, nos ensaios de Francisco Almeida (78) e Mariano Leiva (80+7), ambos transformados por Jorge Abecasis.



Ao conquistar a nona Supertaça do seu historial, a sexta nas últimas sete edições, o Belenenses aproximou-se do Direito, que, com 12 troféus, continua a ser o clube mais titulado na competição, que se disputa desde 1988 e só não teve vencedor em 2020, devido à pandemia de covid-19.



Cascais e Agronomia, ambos com cinco títulos, são os emblemas que se seguem no historial, seguidos por CDUL (três), Académica (duas) e Técnico (uma).