Belga Stephan Swenson reforça equipa de basquetebol do Sporting
O base belga Stephan Swenson, que atuava nos campeonatos universitários dos Estados Unidos, é reforço da equipa de basquetebol do Sporting para a nova temporada, tendo assinado o seu primeiro contrato profissional, divulgou hoje o emblema de Alvalade.
O ‘rookie’ de 23 anos vai viver a primeira aventura da carreira fora dos Estados Unidos, depois de ter andado sempre nas competições universitárias desse país, primeiro nos Stetson Haters e depois nos UCSB Gauchos.
Swenson, que mede 1,87 metros e é esquerdino, tem dupla nacionalidade, já que nasceu em Bruxelas, mas tem também ligações aos Estados Unidos.
O Sporting não divulgou a duração do contrato do jogador belga.
Swenson junta-se a Rui Palhares, Malik Morgan e Francisco Amarante na lista de reforços do Sporting para 2025/26.
