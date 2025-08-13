Belga Stephan Swenson reforça equipa de basquetebol do Sporting

O ‘rookie’ de 23 anos vai viver a primeira aventura da carreira fora dos Estados Unidos, depois de ter andado sempre nas competições universitárias desse país, primeiro nos Stetson Haters e depois nos UCSB Gauchos.



Swenson, que mede 1,87 metros e é esquerdino, tem dupla nacionalidade, já que nasceu em Bruxelas, mas tem também ligações aos Estados Unidos.



O Sporting não divulgou a duração do contrato do jogador belga.



Swenson junta-se a Rui Palhares, Malik Morgan e Francisco Amarante na lista de reforços do Sporting para 2025/26.