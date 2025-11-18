Bélgica elimina favorita França da Taça Davis

Raphael Collignon, número 86 no ranking ATP, conquistou o primeiro ponto para a formação belga, mas precisou de três sets para derrotar o favorito Corentin Moutet (35.º ATP), pelos parciais de 2-6, 7-5 e 7-5, em duas horas e 33 minutos.



Já depois da recuperação de Collignon, que esteve um set abaixo, foi a vez de Zizou Bergs (43.º ATP) se impor a Arthur Rinderknech (29.º ATP) em apenas duas partidas, com os parciais de 6-3 e 7-6 (7-4), para selar a passagem à fase seguinte da prova, sem necessidade de disputar o encontro de pares.



Garantida a qualificação, a Bélgica fica a aguardar pelo desfecho do duelo de quarta-feira entre a Itália (de Jannik Sinner, número dois mundial e recém-campeão das Nitto ATP Finals, que procura conquistar o terceiro título consecutivo da Taça Davis) e a Áustria para conhecer o próximo adversário.

