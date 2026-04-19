Ben Shelton domina em Munique
O norte-americano Ben Shelton conquistou o ATP 500 de Munique, após superar o italiano Flavio Cobolli em dois sets no torneio alemão de terra batida.
O sexto classificado do ranking ATP superou o 16.º da mesma hierarquia, e que ainda não tinha perdido qualquer set no torneio, pelos parciais de 6-2 e 7-5, em uma hora e 31 minutos.
Ben Shelton entrou muito forte adiantando-se 4-0 no primeiro set, sendo que o maior equilíbrio conseguido por Cobolli no segundo apenas lhe permitiu estar igualado a 5-5, sem dispor, no entanto, de qualquer 'break-point', ao contrário do seu adversário, que o aproveitou.
Este é o quinto triunfo de Ben Shelton num torneio ATP, o segundo 500 em 2026, depois de em fevereiro ter vencido em Dallas, nos Estados Unidos.
O atleta de 23 anos fez ainda história no seu país, já que é o primeiro norte-americano a vencer um torneio de nível 500 em terra batida desde 2002, quando Andre Agassi conquistou o 'masters' 1.000 de Roma, na altura chamado de Masters Series.
Shelton tinha perdido a final de 2025 em Munique, frente a Alexander Zverev (6-2 e 6-4).
(Com Lusa)