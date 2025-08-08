Ben Shelton e Victoria Mboko conquistam primeiro Masters 1.000 em Toronto
O norte-americano Ben Shelton e a canadiana Victoria Mboko conquistaram na quinta-feira pela primeira vez um Masters 1.000 de ténis, ao imporem-se ao russo Karen Khachanov e à japonesa Naomi Osaka na final do torneio de Toronto.
Shelton, sétimo classificado do ranking mundial e quarto cabeça de série da prova canadiana, em piso duro, venceu uma maratona de duas horas e 48 minutos frente a Khachanov, 16.º na hierarquia da ATP no início da competição, pelos parciais de 6-7 (5-7), 6-4 e 7-6 (7-3).
O norte-americano, de 22 anos, que nunca tinha disputado o jogo decisivo num torneio de categoria tão elevada, fez prevalecer o poderoso serviço para vencer um duelo cerrado com Khachanov, que não discutia o título de um Masters 1.000 desde 2018.
Para Mboko, a proeza é ainda mais significativa: a jovem canadiana, de 18 anos, conquistou o primeiro troféu da carreira no circuito principal feminino e logo numa prova da segunda categoria mais importante, superada apenas pelos quatro Grand Slam.
Número 85 do ranking mundial à entrada para o torneio, Mboko contrariou o favoritismo de Osaka, 49.ª posicionada na hierarquia da WTA e antiga número um mundial, impondo-se em três sets, por 2-6, 6-4 e 6-1, após duas horas e cinco minutos de confronto.
A tenista canadiana, que terminou 2024 no 333.º lugar do ranking e ocupa já a 24.ª posição, participou no torneio por convite e, na surpreendente caminhada até à final, eliminou nos ‘oitavos’ a norte-americana Coco Gauff, segunda tenista do mundo.
