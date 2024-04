Benfica à frente na final do voleibol

Uma grande reviravolta no primeiro ‘set’ meteu a equipa da Luz na frente (25-22), mas o Sporting conseguiu empatar no segundo (25-21). O terceiro foi o mais equilibrado e decidido no final (27-25) a favor do Benfica, que venceu o derradeiro parcial por 25-17.



A decisão do campeão da temporada 2023/24 segue agora para o Pavilhão João Rocha, reduto dos sportinguistas, que procuram resgatar um título que foge desde 2017/18 e quebrar a hegemonia do Benfica, com o segundo encontro agendado para quinta-feira.



A turma ‘verde e branca’ alcançou a primeira margem confortável do primeiro parcial (13-18), mas não a conseguiu aproveitar, devido a uma grande recuperação do Benfica quando já parecia perdido, ajudado pela eficácia de Pablo Natan nos serviços e blocos.



Igualando aos 19-19, as ‘águias’ superiorizaram-se no momento decisivo e levaram o primeiro parcial por 25-22, mas permitiram uma nova entrada melhor para o segundo do Sporting, que chegou a ter uma vantagem de sete pontos (3-10), sabendo aguentá-la.



Pese embora o Benfica ainda tenha ameaçado nova reviravolta (20-21), o Sporting foi superior em toda a linha na etapa final do parcial e empatou a partida (21-25), o que obrigou a um terceiro ‘set’ taco a taco e onde a tecnologia de vídeo ficou indisponível.



Com 23-23 no marcador, a equipa de arbitragem deu o ponto ao Sporting, motivando veementes protestos dos ‘encarnados’, que, sem possibilidade de recurso às imagens, galvanizaram-se e, num ponto desta vez protestado pelos ‘leões’, venceram por 27-25.



O ambiente no Pavilhão da Luz ‘aqueceu’ e o Benfica soube corresponder a esse apoio, com Lucas França em destaque durante todo o duelo, com vários pontos conquistados, sentenciando a vitória com contundente 25-17, perante um Sporting a acumular erros.







Jogo realizado no Pavilhão N.º2 do Estádio da Luz, em Lisboa.



Benfica – Sporting, 3-1.



Parciais: 25-22, 21-25, 27-25 e 25-17.







Sob arbitragem de Ricardo Ferreira e Sofia Costa, as equipas alinharam:



- Benfica: Tiago Violas, Ivo Casas (líbero), Lucas França, Felipe Banderó, Pablo Natan e André Aleixo. Jogaram ainda Pearson Eshenko, Rapha, Hugo Gaspar e Luís Rodrigues.



Treinador: Marcel Matz.



- Sporting: Armando Velásquez, Gil Meireles (líbero), Lucas Van Berkel, Wagner Silva, Jan Galabov e Martin Licek. Jogaram ainda Tiago Barth, Gonçalo Sousa (líbero), Vinícius Lersch, Chema Carrasco e Kevin Kobrine.



Treinador: João Coelho.







Assistência: 1.174 espetadores.