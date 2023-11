Benfica, ABC e Sporting perderam na Liga Europeia de andebol

Especialmente "cruel" foi a derrota do Benfica, que após ter conseguido uma excelente recuperação na parte final do jogo com o Rhein-Neckar Löwen, da Alemanha, entrou no último minuto empatado para, finalmente, perder por 35-36.





No Grupo A, o Benfica soma segunda derrota em três jogos e mantém-se no terceiro lugar, com dois pontos. Os germânicos lideram, só com vitórias e seis pontos, mais dois do que o Nantes.



Em Braga, o ABC/UMinho caiu ante o Skjern Handbold, da Dinamarca, por 32-25.



O grupo D é liderado pelo Nexe, com seis pontos, seguido pelo Skjern Handbold, com quatro, e ABC/UMinho, com dois.



Para o Grupo H, o Sporting bateu-se bem na Hungria e só perdeu por 31-29, após 13-12 ao intervalo.



Para os "leões", trata-se também da segunda derrota em três jogos no grupo, em que seguem na terceira posição, com dois pontos. Constanta, com seis, e Tatabanya, com quatro, ocupam os primeiros lugares.