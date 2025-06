Benfica adianta-se na decisão do campeonato feminino de hóquei

Os golos de Maria Sofia Silva e Marlene Sousa garantiram o triunfo do Benfica sobre o Turquel, no primeiro jogo da final do campeonato feminino de hóquei em patins, com Renata Balonas a reduzir perto do fim para o emblema turquelense.



As encarnadas que detêm a hegemonia do hóquei em patins feminino desde a temporada de 2012/13, procuram chegar ao 12.º campeonato nacional consecutivo da modalidade.



As comandadas de Paulo Almeida entraram ao ataque no pavilhão Fidelidade e logo aos seis minutos adiantaram-se na partida, através de um desvio de Maria Sofia Silva junto ao poste da baliza do Turquel.



Aos dez minutos um desentendimento entre Aimée Blackman e Renata Balonas deu origem a um cartão azul para as duas jogadoras. Com o jogo parado, a jogadora espanhola do Benfica voltou a protestar, acabando por ser expulsa do encontro.



Na cobrança do livre direto para o Turquel, Maria Vieira defendeu o remate de Lourdes Lampasona, negando o empate à formação forasteira, conseguindo depois o Benfica segurar a vantagem em inferioridade numérica.



Na segunda parte, o Turquel começou por beneficiar de uma grande penalidade, mas a guarda-redes do Benfica, Maria Vieira, voltou a revelar-se intransponível entre os postes, defendendo o remate de Renata Balonas.



Contudo, a formação encarnada foi sempre mais ameaçadora e dispôs de várias situações para cimentar a vantagem no marcador, chegando finalmente ao 2-0, aos 35 minutos, através de um golo da capitã Marlene Sousa.



O Turquel ainda reduziu para 2-1, a quatro minutos do final, por intermédio de Renata Balonas, mas as águias conseguiram segurar o precioso triunfo.



Benfica e Turquel voltam a defrontar-se no próximo dia 28 de junho, no pavilhão do Turquel, para o segundo jogo da final do play-off do campeonato nacional feminino de hóquei em patins.