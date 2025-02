Benfica assegura `oitavos` da Liga Europeia de andebol, FC Porto adia

No Grupo 2, os 'encarnados' perderam, na terceira jornada da ronda principal por 37-33, uma diferença de apenas quatro golos que não chega para anular o confronto direto com o Ystads, que perdeu na Luz por 36-31.



A equipa portuguesa é terceira, com quatro pontos, e o Ystads quarto e último com dois, sendo certo que não haverá troca de lugares entre eles na última ronda.



O Benfica terminará apurado para os 'oitavos', quaisquer que sejam os resultados dos jogos da próxima semana, em que os 'encarnados' defrontam o Bidasoa Irun.



A equipa espanhola comanda o grupo, com oito pontos, depois de bater no outro jogo de hoje o Limoges por 35-30. Os franceses são segundos, com seis pontos.



A perder na Suécia por um golo ao intervalo, 17-16, o Benfica conseguiu 'aguentar' a derrota por números que satisfazem as suas pretensões de continuar em prova.



No Dragão, o FC Porto foi claramente batido pelos alemães do Kiel, uma das mais fortes equipas da competição e dominadora do Grupo 3. O Kiel venceu por 35-30, com 17-15 ao intervalo.



No outro jogo do dia, o Melsungen, também da Alemanha, empatou 26-26 com os sérvios do Vojvodina, o que torna o jogo da última ronda dos dragões, em Novi Sad, decisivo para saber quem fica em terceiro e segue para os 'oitavos'.



Kiel, com nove pontos, e Melsungen, com oito, ficarão nos primeiros lugares. FC Porto, com dois, e Vojvodina, com um, decidem a última vaga.



As equipas entraram para a fase principal com os pontos conquistados nos jogos com a equipa que defrontaram na fase anterior.



O primeiro classificado de cada um dos quatro grupos qualifica-se para os quartos de final, enquanto o segundo e o terceiro seguem para os oitavos de final. O quarto posicionado é eliminado.