Benfica bate AEK Larnaca e fica a um triunfo da 'Champions' de basquetebol



Antalya, Turquia, 27 set 2023 (Lusa) -- O Benfica colocou-se hoje a um triunfo de uma segunda presença consecutiva na fase de grupos da Liga dos Campeões de basquetebol, ao bater os cipriotas do AEK Larnaca por 87-59, em Antalya, na Turquia.



A formação comandada por Norberto Alves comandou o encontro de princípio ao fim e está na final do Grupo 1 de qualificação, no caminho dos campeões, na qual vai defrontar os suecos do Norrkoping Dolphins, em encontro marcado para sexta-feira.



Aaron Broussard, com 15 pontos, todas na primeira parte, em que acertou os seis 'tiros' de campo tentados, foi o melhor marcador do Benfica, secundado por Toney Douglas, com 12, e Makrem Ben Romdhane, com 11, mais sete assistências e seis ressaltos.



Por seu lado, José Silva somou 10, Betinho Gomes marcou nove, Terrell Carter acabou com oito, Trey Deschsel contabilizou sete e Ivan Almeida fechou com seis.



Na formação cipriota, destaque para os 18 pontos de Taveion Hollingsworth e os 15 ressaltos -- mais oito pontos - de Jesse Hunt.



Os 'encarnados' começaram com um parcial de 7-0 e chagaram ao final do primeiro período com nove pontos à maior (24-15), depois de terem chegado a liderar por 11 (21-10 e 24-13).



No início do segundo quarto, os cipriotas impuseram uma defesa zona, que baralhou durante alguns minutos os 'encarnados', e colocaram-se a apenas dois pontos (28-26), depois de um parcial de 11-0.



O técnico luso fez, então, regressar ao campo Toney Douglas e Aaron Broussard e o Benfica estabilizou o seu jogo, respondendo com um parcial de 19-3, para uma vantagem de 18 (47-29), encurtada para 16 ao intervalo (47-31).



Na segunda parte, o avanço dos bicampeões nacionais em título nunca baixou dos 10 pontos, com o terceiro período a fechar com diferença de 13 (62-49), para, depois, no quarto período, crescer até aos 28, face à 'desistência' dos cipriotas.



O embate entre o Benfica e os suecos do Norrkoping Dolphins, que dá ao vencedor o 'passaporte' para a fase de grupos da Liga dos Campeões, está agendado para sexta-feira, pelas 19:00 (em Lisboa).