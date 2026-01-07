Benfica bate Arcada Galati e passa aos `oitavos` da Taça Challenge de voleibol

Os 'encarnados' entraram fortes no encontro da segunda mão, decididos a inverter a desvantagem trazida da Roménia (pelos mesmos 3-1), e ganharam o primeiro set (25-22), mas os visitantes reagiram e superiorizaram-se no segundo período (19-25).



Depois, o Benfica conseguiu vencer o terceiro e o quarto 'sets', por 26-24 e 25-20, com a decisão da eliminatória a surgir no disputado 'golden set', com as 'águias' a obterem o triunfo por 15-13.



Na próxima fase, os lisboetas vão enfrentar o vencedor do duelo entre os turcos do Altekma e os neerlandeses do Sliedrecht, que se defrontam na quarta-feira, com os primeiros em vantagem após a vitória fora por 3-1.